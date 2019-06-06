Страницы белорусского спорта. Велосипедный спорт

Километры мужества и воли к победе

Велосипедный спорт входит в число наиболее популярных и престижных. Атлет за один этап гонки на шоссе преодолевает более 150 км, что для многих любителей является недостижимой целью и заставляет восхищаться чемпионом. Велосипед, изобретенный в XIX веке, вначале для многих был в диковинку. В 1869 году прошли первые официальные соревнования в этом виде спорта. Маршрут в 120 км был проложен от Руана до Парижа.

Первый чемпионат Беларуси по велоспорту провели в 1926 году. Начиная с 30-х годов XX века в республике регулярно организуются многодневные гонки. Дебют белорусских спортсменов в составе сборной СССР состоялся на Олимпиаде 1952 года. Вместе с тем брестчанин Николай Дранько участвовал в Играх 1928 года в составе польской команды в Амстердаме и занял на треке пятое место.

Олимпийский чемпион по велоспорту Владимир Каминский, 1978 год

Усилиями талантливых тренеров в Беларуси удалось воспитать плеяду выдающихся спортсменов: олимпийские чемпионы Владимир Каминский (Монреаль-1976), Олег Логвин (Москва-1980), Валерий Мовчан (Москва-1980, трек), бронзовый призер Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира Наталья Цилинская (трек), чемпион мира на треке и на шоссе, победитель I Европейских игр в Баку Василий Кириенко, чемпионка мира и Европы Татьяна Шаракова (трек), чемпион мира Александр Лисовский (трек), чемпионка мира Зинаида Стагурская (шоссе), чемпионка мира Ольга Панарина (трек), чемпион мира U23 Константин Сивцов (шоссе), чемпионы мира среди юниоров Антон Музычкин и Василий Репинский (трек), победительница I Европейских игр в Баку Алена Омелюсик.

Олег Логвин

Олимпийский чемпион 1980 года в командной гонке в составе сборной СССР Олег Логвин считает, что заложенные традиции в том числе позволяют добиваться значимых спортивных результатов в последние годы, значительно улучшается инфраструктура вида спорта. "Радует, что в Минске с развитием инфраструктуры проводится много международных соревнований и на шоссе, и на треке. Уделяется достаточное внимание велоспорту, поэтому болельщики вправе ожидать высоких результатов на II Европейских играх", - отметил он.

На I Европейских играх в Баку выступление белорусских велогонщиков получилось триумфальным - две золотые медали. Алена Омелюсик победила в групповой гонке, а Василий Кириенко - в гонке с раздельным стартом. Это позволило нашей команде занять второе место в медальном зачете по велоспорту. Ведущие гонщики планируют выступить в 2019-м и в Минске, новое поколение тоже заявляет о себе. В составе команды мирового тура UAE Team Emirates выступает минчанин Александр Рябушенко, с которым связывают определенные надежды на II Европейских играх.

По мнению Олега Логвина, прогнозировать результаты на предстоящем крупном старте сложно, но белорусским велосипедистам будут помогать родные болельщики. "В Минск на II Европейские игры приедут многие ведущие велогонщики, нашим преимуществом будет отличное знание трассы, особенностей поворотов на дорогах Минска", - подчеркивает спортсмен.

Старт участников многодневной велогонки по маршруту Белоруссия-Литва-Латвия-Эстония и РСФСР на Центральной площади в г. Минске, 1958 год

Велогонщик также заметил, что белорусы давно ждут олимпийского золота от наших атлетов в этом виде. "У нас есть и чемпионы мира, и призеры Олимпиады, но выиграть золотую медаль Игр не получается с 1980 года. Сейчас в условиях сильнейшей конкуренции осуществить эту мечту сложно. В следующем году будет 40 лет, как белорусский велогонщик занял первое место на Олимпиаде, поэтому жду, что кто-то из белорусских гонщиков нас порадует в Токио. Отмечу, что в Советском Союзе конкуренция за место в составе была еще выше. Известный тренер Виктор Капитонов тщательно отбирал гонщиков на главные старты. Белорусская школа в этом виде спорта не должна утратить своих позиций. Белорусская федерация велоспорта, велоклуб "Минск" должны продолжать развиваться, внедрять новые технологии, чтобы наши спортсмены продолжали победные традиции в велоспорте", - уверен Олег Логвин.

Он считает, что ни одни великий чемпион не способен в гонке на шоссе победить в одиночку. "В современном велоспорте на лидера должна работать вся команда, для этого необходимо иметь группу гонщиков, способных показывать высокие скорости. Знаю об этом на собственном опыте, когда в составе первой профессиональной советской велогруппы "Альфа-Люм" участвовал во многих престижных соревнованиях", - сказал велогонщик.

На II Европейских играх в велоспорте на шоссе будет разыграно 4 комплекта медалей (сразятся 226 спортсменов). Женщины определят сильнейших в групповой гонке 22 июня, мужчины в этом виде будут соревноваться 23 июня. Две гонки с раздельным стартом на время состоятся 25 июня.

Соревнования на велотреке пройдут с 27 по 30 июня. За четыре дня 316 атлетов разыграют 20 комплектов наград.

Специальный мультимедийный проект Белорусского телеграфного агентства к II Европейским играм "Страницы белорусского спорта", рассказывающий на основе уникальных архивных фотографий БЕЛТА о тех видах спорта, соревнования по которым будут проходить на аренах белорусской столицы с 21 по 30 июня.

Александр Новиков, Фото БЕЛТА