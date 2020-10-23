Стратегию развития ЕОК до 2030 года представили на онлайн-заседании исполкома организации

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На онлайн-заседании исполкома Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) была представлена концепция стратегического развития организации до 2030 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Документ представил генеральный секретарь НОК Сербии Джордже Вишацки. Более детальное обсуждение концепции и другие вопросы деятельности ЕОК будут в центре внимания участников 49-й Генеральной ассамблеи этой организации, которую планируется провести 27 ноября в Риме. В каком формате состоится мероприятие станет известно в ближайшую неделю: все зависит от эпидемиологической ситуации в Европе.

Также на заседании исполкома ЕОК была представлена обновленная информация о подготовке к III Европейским играм в Кракове, Европейским юношеским Олимпийским фестивалям (ЕЮОФ) в Вуокатти, Банска-Бистрице и другим стартам. Директор офиса ЕОК в ЕС Фолькер Хеллмунд отметил, что средства на поддержку зимнего ЕЮОФ в Вуокатти, который перенесен на декабрь 2021 года, были получены от Европейского союза.

Заседание провели исполняющий обязанности президента ЕОК Нильс Нигаард и генеральный секретарь Раффаэле Паньоцци, которые рассказали о деятельности офиса ЕОК в Риме.

Также был представлен новый логотип премии имени Петра Нуровского, которая вручается молодым европейским атлетам.-0-