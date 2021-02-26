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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельба из лука и муай-тай включены в программу III Европейских игр, которые в 2023 году пройдут в Кракове (Польша), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
Таким образом, муай-тай впервые будет представлен на континентальном спортивном форуме. Что касается стрельбы из лука, то этот вид спорта - один из самых популярных на Европейских играх, он был представлен в 2015 году в Баку и в 2019-м в Минске.
Ранее в программу мультиспортивного форума были включены пляжный гандбол, современное пятиборье, таэквондо, каратэ и гребной слалом.
III Европейские игры пройдут в Кракове с 9 по 25 июня 2023 года.-0-