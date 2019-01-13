Стрелковый тир в Минске принял первые соревнования после реконструкции

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрелковый тир имени маршала С.К. Тимошенко в Минске принял 12 января первые соревнования после длительной реконструкции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе II Европейских игр.

В день открытия объекта здесь стартовали соревнования на Кубок Беларуси по пулевой стрельбе. В первом этапе турнира сезона-2019 принимают участие 185 стрелков из разных регионов страны, в том числе сильнейшие представители национальной команды Беларуси - Виталий Бубнович, Юрий Щербацевич, Илья Чергейко, Светлана Щербацевич, Мария Мартынова.

На протяжении пяти соревновательных дней участники определят сильнейших в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 м из трех положений (мужчины, женщины), из малокалиберного пистолета на 25 м (мужчины, женщины), пневматической винтовки на 10 м (мужчины, женщины, смешанные команды), пневматического пистолета на 10 м (мужчины, женщины, смешанные команды). Соревнования являются отборочными к предстоящему этапу Кубка мира, который состоится в Индии.

После проведенной реконструкции тир соответствует высоким стандартам и позволяет проводить самые крупные международные турниры.

Во время II Европейских игр участники соревнований по стрельбе пулевой разыграют 13 комплектов медалей. Победителям в олимпийских видах программы достанутся квоты на главные старты четырехлетия 2020 года в Токио (Япония). Тестовый турнир к мультиспортивному форуму-2019 пройдет в белорусской столице в мае. Планируется, что участие в нем примут и иностранные стрелки.-0-