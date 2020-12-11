"Строитель" обыграл "Марко-ВГТУ" в полуфинале Кубка Беларуси по волейболу

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты минского "Строителя" обыграли витебский "Марко-ВГТУ" в полуфинале Кубка Беларуси. Матч завершился со счетом 3:0 (25:21, 25:18, 25:19), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок проходил с преимуществом минской дружины. Ее наставник Александр Сингаевский с первой партии дал возможность проявить себя не только игрокам основы, но и тем, кого привычней видеть в квадрате для запасных. Стартовый сет прошел несколько не так, как планировал тренерский штаб минчан.

Игроки "Строителя" потратили некоторое время, чтобы найти игровой ритм, и достаточно много ошибались. Ближе к концовке партии они стали допускать меньше оплошностей и довели отрезок матча до победы. Вторая партия прошла по сценарию минчан. Одни из фаворитов розыгрыша на сей раз начали без раскачки и довели сет до победы. В третьем периоде игроки "Марко-ВГТУ" пробовали изменить ход неудачно складывающейся встречи, но ощущалась нехватка в их рядах Ярослава Пришмонта. Опытный связующий пропускает матчи Кубка страны из-за травмы. Минчане, к середине партии, обеспечив комфортную разницу в счете, довели ее до победы.

Таким образом, 12 декабря в финале Кубка Беларуси среди мужских команд за почетный трофей поспорят солигорский "Шахтер" и "Строитель". Матч начнется в 15.00. В споре за бронзу сойдутся гомельская "Энергия" и "Марко-ВГТУ". Их поединок состоится в 12.00.

Волейбольный клуб "Минск", будучи принимающей стороной Кубка Беларуси, принял решение провести матчи без зрителей в связи с эпидемиологической обстановкой. Для болельщиков организованы онлайн-трансляции с места событий. Финальный поединок в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5. Интернет".-0-