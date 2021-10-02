"Строитель" уступил венскому "Посту" во втором матче турнира "Трофи 1" по хоккею на траве

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский "Строитель" уступил во втором матче Кубка клубных команд Европы "Трофи 1" по хоккею на траве. Турнир проходит в Вене (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Игоря Литовченко, выступающие в группе В, не смогли победить австрийскую команду "Пост" из Вены, признав превосходство соперников со счетом 1:3.

К восьмой минуте поединка брестчане уже проигрывали 0:2 после взятия ворот в исполнении Петера Кальтенбока и Максимилиана Шольца. Им удалось сократить разницу в счете благодаря Денису Целуйко, но на большее "Строителя" не хватило. Хозяева площадки, напротив, собрались и смогли провести еще одну голевую атаку. За пять минут до конца поединка отличился Пауль Друсаны.

Завтра, 3 октября, "Строитель" сыграет в матче за бронзу турнира против команды, которая займет второе место в группе А. В данной тройке играют французский "Монруж", одержавший две победы в двух матчах и застолбивший лидерскую позицию, а также украинский ОКС-ШВСМ из Винницы и швейцарский "Роттвайс" (Веттинген).

Победитель противоборства между украинской и швейцарской дружинами, который определится позже, и станет соперником "Строителя" в споре за третье место на турнире.-0-