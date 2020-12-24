Студент БГУ стал серебряным призером Кубка мира по самбо

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третьекурсник факультета прикладной математики и информатики БГУ Максим Лиховец стал серебряным призером Кубка мира по самбо "Мемориал А. Харлампиева". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Соревнование завершилось 19 декабря в Москве. Спортсмены состязались в 27 весовых категориях в трех дисциплинах: мужском, женском и боевом самбо. Студент БГУ выступил в составе белорусской сборной в весовой категории + 100 кг. Самбист сразился в поединке с российским спортсменом Альсимом Черноскуловым", - рассказали в пресс-службе.

Максим Лиховец является мастером спорта по самбо, членом сборной команды Беларуси и БГУ, обладателем именной стипендии Президентского спортивного клуба. Также в копилке наград студента бронзовые призы чемпионата мира среди юниоров, Республиканской универсиады-2019 и Первенства Беларуси.

Всего в турнире приняли участие около 300 спортсменов и представителей национальных федераций из 15 стран: Беларуси, Венесуэлы, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Колумбии, Китая, Марокко, Мексики, Молдовы, России, Румынии, Сербии, Узбекистана и Франции. В общем зачете национальная команда Беларуси разместилась на шестом месте. На счету спортсменов нашей страны в Кубке мира по самбо "Мемориал А.А. Харлампиева" семь наград: три серебряные и четыре бронзовые медали.

Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта России, департамент спорта и туризма Москвы, Международная федерация, а также Всероссийская федерация самбо и Федерация самбо Москвы.

Кубок мира по самбо "Мемориал А.А. Харлампиева" учрежден в 1980 году в Москве. Соревнование названо в честь одного из основателей самбо Анатолия Харлампиева. С 1983 года за победу в Кубке спортсмены получают звание мастера спорта международного класса.-0-