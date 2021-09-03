Студентки БГУ заняли призовые места молодежного ЧМ по шашкам-64 и командного ЧМ среди женщин

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студентки БГУ стали победительницами и призерами молодежного чемпионата мира по шашкам-64 и командного чемпионата мира среди женщин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Студентка третьего курса факультета международных отношений Яна Якубович выиграла две программы молодежного чемпионата мира по шашкам и стала чемпионкой мира среди девушек до 26 лет в молниеносной игре.

Второе место в быстрых шашках заняла студентка пятого курса биологического факультета Александра Спирина. Она также заняла второе место в классической программе до 26 лет.

Команда Беларуси, в составе которой были Яна Якубович и Александра Спирина, завоевала золото в основной классической программе, и девушки по результатам командного зачета в этой дисциплине стали чемпионками мира.-0-