Суд ЕАЭС вынес решение о недопустимости ограничений для спортсменов-легионеров из стран союза

11 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Суд Евразийского экономического союза вынес заключение, в котором признал недопустимым применение количественных ограничений на участие спортсменов, являющихся гражданами государств союза, в национальных спортивных мероприятиях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Не допускается установление в законодательстве государств-членов и локальных актах организаций физической культуры и спорта, а также применение действующих количественных ограничений к профессиональным спортсменам, являющимся гражданами государств - членов союза, в отношении осуществляемой ими трудовой деятельности, рода занятий и территории пребывания", - говорится в решении Суда ЕАЭС.

Заключение о применении положений пункта 2 статьи 97 Договора о ЕАЭС в отношении спортсменов, осуществляющих трудовую деятельность в спортивных клубах государств - членов союза, Суд ЕАЭС вынес 7 декабря по обращению Евразийской экономической комиссии. "Согласно пункту 2 статьи 97 Договора о ЕАЭС страны союза не устанавливают и не применяют ограничения, предусмотренные их законодательством для защиты национального рынка труда, в отношении трудящихся государств-членов, - отметили в ЕЭК. - Исключение составляют ограничения, установленные в целях обеспечения национальной безопасности и общественного порядка. Суд ЕАЭС пришел к заключению, что неприменение государствами - членами пункта 2 статьи 97 Договора о ЕАЭС в отношении осуществляемой профессиональными спортсменами трудовой деятельности является барьером, препятствующим достижению цели формирования единого рынка трудовых ресурсов в ЕАЭС".

Кроме того, по мнению Большой коллегии Суда ЕАЭС, государства - члены союза обязаны исполнять решения ЕЭК, а при несогласии с ними - вправе обжаловать эти решения в установленном порядке. "Неисполнение решений комиссии, вступивших в законную силу и не оспоренных в установленном порядке, не согласуется с Договором о ЕАЭС", - подчеркнули в ЕЭК.-0-