Суд признал недействительным решение о выпуске акций футбольного клуба "Динамо-Минск" в 1999 году

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Минска удовлетворил заявленные исковые требования Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома к закрытому акционерному обществу "Футбольный клуб "Динамо-Минск" о признании недействительным решения о выпуске акций, оформленного протоколом собрания учредителей от 9 декабря 1999 года №10. Об этом БЕЛТА сообщили в суде.
Представители третьих лиц - авиакомпании "Белавиа", РУП "Белтелеком", РГОО "Белорусское физкультурно-спортивное общество "Динамо" - считают заявленные требования истца обоснованными, ООО "Трайпл" и ООО "Раковский бровар" - необоснованными и не подлежащими удовлетворению.
"Суд, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы, оценив представленные доказательства, пришел к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований. С ЗАО "Футбольный клуб "Динамо-Минск" постановлена ко взысканию в бюджет госпошлина в размере Br510", - отметили в суде.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение 15 рабочих дней.-0-
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