Сундлинг и Клебо выиграли спринт классическим стилем на ЧМ по лыжным видам спорта

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На стартовавшем в Оберстдорфе (Германия) чемпионате мира по лыжным видам спорта были разыграны первые комплекты наград в спринте классическим стилем у мужчин и женщин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В женских гонках не знала равных шведка Йонна Сундлинг, которая опередила в финальном забеге норвежку Майкен Касперсен Фаллу и словенку Анамарию Лампич. Белорусская спортсменка Анастасия Кириллова завершила турнирную борьбу в четвертьфинале и заняла итоговое 18-е место.

У мужчин все три места на пьедестале заняли норвежцы. Победу праздновал Йоханнес Клебо. Серебро у Эрика Валнеса, а замкнул тройку сильнейших Ховард Таугбель. Белорусские спортсмены Александр Воронов и Егор Шпунтов не преодолели барьер квалификации, финишировав на 45-м и 47-м месте в итоговом протоколе.-0-