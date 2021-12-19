Супертяж Джозеф Паркер защитил титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Джозеф Паркер из Новой Зеландии победил британца Дерека Чисору в бою за интерконтинентальный пояс по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. Бой состоялся в рамках вечера профессионального бокса, который проходил в Манчестере (Великобритания), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок получился зрелищным. Спортсмены не жалели друг друга. Будущий победитель очень здорово начал, отправив в четвертом раунде Дерека Чисору в нокдаун. Британский боксер ответил тем, что потряс оппонента в следующей части противоборства. Далее новозеландец контролировал ситуацию, пуская в ход мощные апперкоты. После них британец в 7-м и 8-м раундах побывал на настиле ринга. Однако досрочного поражения не случилось, и Дерек Чисора остался на ногах до конца 12-раундового поединка.

По итогам боя единогласное решение судей - в пользу Джозефа Паркера.

Это был второй поединок двух атлетов. В мае 2021 года Дерек Чисора также уступил своему нынешнему оппоненту единогласным решением судей в 12-раундовой встрече.

Таким образом, Джозеф Паркер одержал 30-ю победу в 32-х боях на профессиональном ринге. Также на его счету 2 поражения. У Дерека Чисоры теперь 12 поражений и 32 победы в 44-х поединках. -0-