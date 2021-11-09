Свентек, Бадоса и Саккари станут соперницами Соболенко на итоговом турнире WTA в Гвадалахаре

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мексиканской Гвадалахаре состоялась жеребьевка групп 50-го итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дебютант этих состязаний лучшая белорусская теннисистка, вторая ракетка планеты Арина Соболенко на предварительном этапе сыграет в группе "Чичен-Ица", где ее соперницами будут гречанка Мария Саккари (6-й номер мирового рейтинга), полька Ига Свентек (9) и испанка Паула Бадоса (10). В группе "Теотиуакан" выступят две чешские теннисистки - Барбора Крейчикова (3) и Каролина Плишкова (4), испанка Гарбинье Мугуруса (5), а также эстонка Анетт Контавейт (8). Квартеты названы в честь древних мексиканских городов.

Встречи группового этапа пройдут с 10 по 15 ноября, после чего по две лучшие теннисистки из каждого квартета 16 ноября проведут полуфинальные матчи, победители которых 17 ноября встретятся в финальном поединке. Общий призовой фонд итогового турнира WTA 2021 года составит $5 млн.

В 2019 году победительницей женского итогового турнира, который принимал китайский Шэньчжэнь, стала нынешний лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти, обыгравшая в финале украинскую теннисистку Элину Свитолину. В нынешнем сезоне Эшли Барти решила не выступать в Гвадалахаре по состоянию здоровья и не сможет защитить свой титул. В прошлом году соревнования лучших теннисисток планеты были отменены из-за пандемии COVID-19. Больше всех итоговый турнир WTA выигрывала чешка Мартина Навратилова, в активе которой 8 побед. По пять титулов у немки Штеффи Граф и американки Серены Уильямс. В 2011 году белоруска Виктория Азаренко добралась до финала, в котором уступила чешской теннисистке Петре Квитовой.-0-