Светлана Хоркина: у Беларуси есть все, чтобы провести II Европейские игры на самом высоком уровне

14 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. У Беларуси есть все, чтобы провести II Европейские игры на самом высоком уровне. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом БЕЛТА российская двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

"У вас есть все, чтобы провести соревнования на самом высоком уровне, - подчеркнула знаменитая спортсменка. - Уверена, что Беларусь шикарно проведет Европейские игры, по крайней мере, я белорусам этого очень желаю".

Светлана Хоркина считает, что Европейские игры - это прекрасная площадка для общения спортсменов. "Для меня любые масштабные соревнования, которые позволяют привлечь внимание к спорту, - это здорово. И чем больше в них представлено видов спорта - тем лучше. Европа - один из самых больших континентов. Любые соревнования - это в том числе проверочные мероприятия для спортсменов, где они могут откатать свою программу, в данном случае, чтобы подготовиться к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Плюс это возможность выявить талантливую молодежь", - сказала она.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград. Сборная России станет одной из самых представительных команд на состязаниях: спортсмены этой страны примут участие во всех видах спорта, входящих в программу II Европейских игр. В состав сборной включены 225 спортсменов. В их числе пять олимпийских чемпионов: Абдулрашид Садулаев и Наталья Воробьева (борьба), Алексей Алипов (стрельба), Анастасия Максимова и Мария Толкачева (художественная гимнастика). На роль знаменосца сборной России рекомендован заслуженный мастер спорта, семикратный чемпион мира по самбо, победитель Европейских игр 2015 года в Баку Артем Осипенко.-0-