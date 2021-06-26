26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светлана Санько выиграла золото чемпионата Беларуси по легкой атлетике в беге на 5000 м. Состязания проходят на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсменка, выступающая за команды Минска и Гродненской области, показала итоговый результат 16 мин. 26,23 сек. Серебряная медаль на счету Ирины Коноваленко из Гродненской области - 16 мин. 34,79 сек. Третье место также у представительницы Гродненской области Людмилы Ляхович - 16 мин. 43,70 сек.

В стартах на 5000 м у мужчин белорусы проявили гостеприимство. Золото тут выиграл атлет из Кыргызстана Нурсултан Кенешбеков - 13 мин. 55,77 сек. Серебро на счету спортсмена из Могилевской области Вячеслава Скудного -14 мин. 11,8 сек. На третьей позиции итогового протокола разместился Сергей Кравченя, выступающий за Минск и Гродненскую область, - 14 мин. 12,18 сек.

В спортивной ходьбе на 5000 м не было равных Александру Ляховичу из Гродненской области, который защитил свой прошлогодний титул чемпиона страны с результатом 19 мин. 41,74 сек. Второе место занял Анатолий Гомелев (Витебская область) - 19 мин. 52,12 сек. Бронза у Павла Ольховика из Брестской области, установившего личный рекорд 20 мин. 7,6 сек.

В аналогичном виде программы у женщин выиграла Анна Терлюкевич, для которой это второе золото чемпионата Беларуси-2021. Результат спортсменки, выступающей за команды Минской и Могилевской областей, - 22 мин. 30,5 сек. Следом за ней финишировала представительница Гродненской области Анастасия Раровская - 22 мин. 48,74 сек. Бронзовая медаль на счету Елизаветы Гришкевич из Брестской области - 22 мин. 49,63 сек.-0-