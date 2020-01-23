Футболисты сборной Таджикистана победили Грузию на Кубке развития в Минске

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском футбольном манеже сегодня финиширует групповой этап 16-го розыгрыша Кубка развития, в котором участвуют юношеские сборные 8 стран, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче сегодняшнего игрового дня футболисты Таджикистана одержали волевую победу над командой Грузии со счетом 2:1, выйдя на первое место в группе В. Таджиков могут обойти израильтяне, которые сегодня сыграют с исландцами. Турнирное положение: Таджикистан - 6 очков (3 матча), Грузия - 4 (3), Израиль - 4 (2), Исландия - 0 (2).

Победитель предварительной группы А определится сегодня вечером после поединка лидеров - сборных Беларуси и Бельгии (начало в 18.30). Оба фаворита на старте одержали по две виктории. Белорусы выиграли у команд Узбекистана (4:1) и Финляндии (2:1), бельгийцы взяли верх над этими же соперниками с одинаковым счетом 2:1. В другом матче этого квартета сегодня встретятся финны и узбеки (16.20). Положение команд после двух игровых дней: Беларусь - 6, Бельгия - 6, Финляндия - 0, Узбекистан - 0.

После финиша предварительного этапа победители групп 25 января разыграют главный приз, вторые команды поспорят за бронзовые медали. Вход на все матчи турнира юных футболистов свободный.

Юношеская сборная Беларуси трижды становилась победителем этих состязаний (2006, 2007, 2019), а еще четыре раза была второй (2005, 2008, 2014, 2016). Год назад белорусы обыграли в решающем поединке израильтян со счетом 1:0. Бронзу завоевали словаки, победившие в матче за 3-е место грузинских футболистов с результатом 2:0. Для белорусской команды нынешние соревнования являются важным этапом подготовки к элитному раунду отборочного турнира чемпионата Европы. В конце марта в Турции белорусы поспорят за две путевки в финальную стадию континентального первенства с футболистами Украины, Греции и Турции. Финальный этап юношеского ЧЕ пройдет с 21 мая по 6 июня на аренах Эстонии.-0-