Такого не должно быть в спорте. Депутат и спортсмен о реакции украинцев на прокат россиянки на ОИ

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не по правилам играет только слабый соперник, заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей, каноист, олимпийский чемпион 1992 года по гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м, заслуженный мастер спорта Александр Масейков, комментируя реакцию украинцев на прокат российской фигуристки Камилы Валиевой.

"Спорт был, есть и хотелось бы, чтобы оставался вне политики. В мою бытность мы всегда, когда выходили на старт, как бы ни складывалась ситуация, уважали своих соперников, всегда желали удачи. Потому что спорт - это благородное дело. А что касаемо этого инцидента. Могу прокомментировать так: любой спортсмен, который едет на Олимпийские игры, хочет прославить свою страну, обратить внимание. В фигурном катании в командном первенстве Россия прославила свою страну - они заняли первое место. Украина, мы знаем, как выступила, - заняла 10-е место. Но, видимо, они решили другим способом обратить на себя внимание и проявили это неуважение. Считаю, что это непорядочно и такого не должно быть в спорте", - сказал олимпийский чемпион.

По его словам, такие ситуации не могут выбить спортсмена из колеи. "Я буду говорить по себе: чем больше на тебя давят - тем большее у тебя это вызывает противодействие. Не думаю, что российские спортсмены и другие сильно разозлились на это. Как таковой это неприятный момент. Но не думаю, что это как-то повлияет на выступление спортсмена. Это не делает им чести. Не по правилам играет только слабый соперник. Думаю, что те спортсмены, которые сделали этот некрасивый поступок, будут жалеть об этом всю свою жизнь", - добавил депутат.

15-летняя россиянка Камила Валиева показала накануне фантастический результат - 90,18 балла. По итогам проката ей аплодировали стоя главные конкуренты - США и Япония, а также остальные сборные: Канада, Чехия, Германия, Китай и другие. Представители украинской сборной - единственные, кто не аплодировал стоя российской фигуристке. При этом такой поступок вызвал недоумение даже у украинских граждан. Многие раскритиковали поведение представителей украинской сборной на олимпийском турнире по фигурному катанию.-0-