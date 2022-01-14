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Новости
13:36
Турчин: в этом году серьезно займемся развитием транспортной инфраструктуры в Минском районе
Регионы
13:31
В Барановичах поезд сбил учащегося колледжа
Происшествия
13:28
ГАИ призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными в условиях сильного ветра
Регионы
13:19
Отопительный котел взорвался в магазине в Дзержинске
Происшествия
13:19
В Беларуси повышена зарплата работников социальных учреждений
Общество
13:18
Талай о присуждении премии "За духовное возрождение": мы видим, как важна наша миротворческая миссия
Общество
13:17
Умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская
В мире
13:14
Лавров констатировал интерес к налаживанию контактов с ОДКБ со стороны не входящих в нее стран
Политика
13:08
Цуран: в Минске будут активнее развивать институт наставничества для молодых специалистов
Регионы
13:00
Более 630 мероприятий проведено во время акции "Чудеса на Рождество"
Общество
12:58
Почти 55 га с краснокнижными растениями взяли под охрану в Ивацевичском районе
Регионы
12:53
В Гродно спасатели обнаружили труп мужчины при тушении пожара в квартире
Происшествия
12:48
Кухарев: единый день выборов задаст позитивные тенденции, это выверенный шаг
Регионы
12:47
В Гомеле задержан мужчина, осквернявший фасады зданий циничными надписями
Происшествия
12:44
Трех бригадиров в Ивацевичском районе обвиняют в сокрытии падежа скота
Происшествия
12:44
ФОТОФАКТ: Школьники Могилевской области создают макеты сожженных деревень для областного конкурса
Регионы
12:40
Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Михановичах
Регионы
12:34
Предприятия "Беллесбумпрома" в 2021 году приблизились к $1 млрд экспорта
Экономика
12:34
В Испании инфляция достигла 30-летнего максимума
В мире
12:26
ФОТОФАКТ: Митрополит Вениамин освятил хоругвь для МЧС
Регионы
12:26
Богуш: предстоящий референдум станет значимым событием в белорусской истории
Общество
12:22
В Бресте утром два автобуса и две маршрутки попали в ДТП
Происшествия
12:20
Главврач: Могилевская больница №1 принимает ковидных больных, сохраняя профильность
Регионы
12:13
Задержан разработчик программы для деанона силовиков
Происшествия
12:11
Лавров: НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с Россией
В мире
12:09
РЕПОРТАЖ: Как колядные "цари" превратили Щедрый вечер в Семежево во всенародные гулянья
Культура
12:07
Лавров назвал позорной реакцию ОБСЕ на события в Казахстане
В мире
12:02
Каранкевич: проект Конституции отвечает на вызовы современности и учитывает новые возможности для развития страны
Общество
12:02
Лавров: ситуация в Казахстане доказала всему миру эффективность ОДКБ
Политика
11:58
Госконтроль выявил недостатки в организации школьного питания в Витебской области
Происшествия
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Спорт
14 января 2022, 13:44
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