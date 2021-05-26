Талай: спортсмены выступали за родину с нашим госфлагом и будут продолжать это делать

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены выступали за родину с нашим госфлагом и будут продолжать это делать. Об этом заявил журналистам известный общественный деятель, паралимпиец, мотиватор, рекордсмен мира и Европы по плаванию Алексей Талай, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы, спортсмены, сражались за нашу родину и будем продолжать это делать с нашим государственным флагом. Чтобы он поднимался, чтобы играл гимн нашей страны. Если где-то кто-то нам будет что-то запрещать, мы создадим альтернативные игры и соревнования", - сказал Алексей Талай.

По его словам, инцидент в Латвии с госфлагом не поддается пониманию. "Очень прискорбно, что сегодня наш некогда братский народ через своих политиков транслирует в мир такую агрессию. Это недопустимо, и мы никому не позволим с собой так поступать. Мы обязательно победим, как некогда победили наши деды и прадеды. И этот кризис когда-нибудь закончится. Поэтому я призываю: дорогие наши партнеры, будьте здравомыслящими людьми. Адекватно мыслить - это очень важно. Этот мир многогранен, и в нем проживает достаточное количество людей, которые имеют чувство собственного достоинства, гордости за себя и за свою державу. Те, которые будут с нами. Поверьте, так будет", - отметил паралимпиец.

Он также обратил внимание на то, что часто западные страны пытаются чему-то учить Беларусь, сделать в чем-то виноватой. "Слушайте, вы посмотрите на свою историю. Это немыслимо, когда сегодня эти страны пытаются нас учить, как нам жить", - подчеркнул Алексей Талай.

Паралимпиец и общественный деятель отметил: народ Беларуси не забыл подвиг фронтовиков в годы Великой Отечественной войны. "Я призываю всех наших зарубежных партнеров: одумайтесь, здесь у вас ничего не получится. А ваши потуги, наоборот, нас сплачивают, делают нас мудрее. Мы сегодня и законодательство пересматриваем. Я, как член Конституционной комиссии, буду отстаивать позиции по укреплению суверенитета и недопущению государственного переворота", - сказал он.-0-