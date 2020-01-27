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27 января 2020, 13:09

Талисманом Европейского юношеского олимпийского фестиваля-2021 стала Сибирская кукша

Фото eurolympic.org
Фото eurolympic.org

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организационный комитет зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ) в Вуокатти (Финляндия) на официальном сайте презентовал маскот предстоящих в 2021 году соревнований, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Талисманом выступит Сибирская кукша, которая обитает в местных лесах области Кайнуу. На страницах в социальных сетях зимнего фестиваля предлагается также принять участие в конкурсе на определение имени для маскота. Предложение принимаются до 5 февраля, а его имя будет объявлено в Вуокатти 9 февраля.

XV зимний Европейский юношеский фестиваль в Вуокатти пройдет с 6 по 12 февраля 2021 года. Европейские юношеские олимпийские фестивали проводятся раз в два года. В 2019 году на XIV зимнем ЕЮОФ в Сараево и Восточном Сараево белорусская команда завоевала три награды: серебро завоевала хоккейная команда, бронзу - Евгения Пузанова (фигурное катание) и Яна Домбровская (шорт-трек).-0-

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