Талисманом Олимпийских игр 2022 года стала панда

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине представил официальный талисман соревнований. Им стала панда по имени Бин Двэнь Двэнь, сообщается в Twitter-аккаунте Олимпиады-2022.
"Бин Двэнь Двэнь - официальный талисман зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, - говорится сообщении. - В костюме изо льда, с золотым сердцем и любовью ко всем зимним видам спорта панда готова поделиться настоящим духом Олимпиады со всем миром".
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.-0-