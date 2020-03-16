"Тамбов" разгромил "Крылья Советов" в последнем матче 22-го тура чемпионата России по футболу

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Тамбова" одержали крупную победу над самарскими "Крыльями Советов" в последнем матче 22-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча двух аутсайдеров российского первенства, состоявшаяся в Нижнем Новгороде, прошла с преимуществом "Тамбова". В первом тайме Георгий Мелкадзе вывел команду вперед, а после перерыва Владимир Обухов и Антон Килин довели дело до разгрома - 3:0. Благодаря этой виктории "Тамбов" набрал 25 очков, поднявшись на 11-е место.

Фото ПФК "Крылья Советов"

Ранее лидеры российской премьер-лиги футболисты "Зенита" разгромили в Санкт-Петербурге "Урал" из Екатеринбурга со счетом 7:1. Белорусский защитник уральцев Денис Поляков вышел на поле в начале второго тайма, а его коллега по амплуа Николай Золотов остался в запасе.

"Зенит" разгромил футболистов "Урала" в матче чемпионате России Встреча в Санкт-Петербурге прошла с подавляющим преимуществом хозяев поля. Хет-трик оформил иранский легионер "Зенита" Сердар Азмун, голевой дубль - Артем Дзюба, еще по мячу забили бразилец Малколм и аргентинец Себастьян Дриусси.

В игре двух фаворитов "Ростов" у себя дома уступил московскому "Локомотиву" с результатом 1:3. Футболисты "Краснодара" с белорусским защитником Александром Мартыновичем в составе неожиданно проиграли в гостях "Сочи" - 0:2. Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко на своей арене сыграл вничью с "Уфой" - 0:0. Белорусский форвард армейцев Илья Шкурин вышел на поле на 56-й минуте встречи.

Футболисты "Оренбурга" с белорусским голкипером Андреем Климовичем в составе проиграли на своем поле московскому "Спартаку" - 1:3.

Футболисты "Оренбурга" уступили "Спартаку" в чемпионате России На 17-й минуте встречи хозяев вывел вперед экс-игрок брестского "Динамо" Джоэль Фамейе. Пропустив мяч, спартаковцы перехватили инициативу и в компенсированное время первого тайма Эсекьель Понсе восстановил равновесие в счете.

В Туле местный "Арсенал" уступил казанскому "Рубину" со счетом 0:1. Белорусские игроки тульской команды Максим Володько, Юрий Ковалев и Валерий Громыко на поле не выходили. Московское "Динамо" переиграло в Грозном местный "Ахмат" с результатом 3:2.

Положение в лидирующей группе чемпионата России после 22 туров: "Зенит" - 50 очков, "Локомотив" - 41, "Краснодар" - 41, "Ростов" - 38, ЦСКА - 36. Внизу турнирной таблицы "Ахмат", набравший 20 очков, у "Крыльев Советов" на 2 балла больше, "Оренбург" и "Рубин" имеют по 23 очка.

Бомбардирскую гонку возглавляет форвард "Зенита" Артем Дзюба, забивший 13 мячей.

Матчи 23-го тура российского первенства намечены на 20-22 марта.-0-