"Тампа" обыграла "Монреаль" в третьем матче серии финала Кубка Стэнли

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тампа" обыграла "Монреаль" в третьем, гостевом матче серии финала Кубка Стэнли со счетом 6:3 (2:1, 2:1, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча проходила под диктовку "молний", которые отличились уже на второй минуте игры. Шайбу забросил Ян Рутта. Еще через две минуты Виктор Хедман удвоил преимущество своей дружины.

У хозяев льда Филлип Дано сократил отставание "хабс", но "Тампу" было не остановить. Во второй трети поединка Никита Кучеров и Тайлер Джонсон увеличили счет в пользу команды из Флориды. На это монреальцы ответили шайбой Ника Сузуки.

После второго перерыва команды вновь обменялись взятиями ворот. Сначала Тайлер Джонсон оформил дубль, а затем Кори Перри подарил надежду на благоприятный исход матча для "Канадиенс", но уверенная игра в воротах голкипера "Тампы" Андрея Василевского, отразившего в итоге 32 броска, и гол в пустые ворота от Блейка Коулмана не позволили "Монреалю" развить успех.

Счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу "молний". Четвертый матч состоится 6 июля в Монреале.-0-