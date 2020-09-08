8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Тампа" разгромила "Нью-Йорк Айлендерс" в первом матче финала Восточной конференции НХЛ со счетом 8:2 (3:1, 2:0, 3:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Молнии" открыли счет на второй минуте матча. Отличился Брэйден Пойнт, на скорости обыгравший защитника и буквально завезший шайбу в ворота "островитян". В итоге он стал одним из главных героев матча, забросив по ходу встречи еще одну шайбу и отдавший три результативных паса. Еще один творец виктории - россиянин Никита Кучеров. На его счету гол и четыре ассиста. Три пункта по системе "гол + пас" заработал защитник "Тампы" Виктор Хедман, отныне самый результативный игрок своего амплуа в истории команды из Флориды. Также стоит отметить вратаря победившей дружины Андрея Василевского, отразившего 23 броска из 25-ти. У "Айлендерс" шайбы забросили Джордан Эберле и Ник Ледди.

Второй матч финальной серии Восточной конференции НХЛ состоится 10 сентября. Напомним, что в решающей серии Западной конференции "Даллас" выигрывает у "Вегаса" - 1:0. Вторая игра этих команд пройдет 9 сентября в Эдмонтоне.-0-