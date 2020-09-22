"Тампа" сравняла счет в финальной серии Кубка Стэнли против "Далласа"

22 сентября, Минск/Корр. БЕЛТА/. "Тампа", выиграв у "Далласа" 3:2 (3:0, 0:1, 0:1), сравняла счет в финальной серии чемпионата НХЛ за Кубок Стэнли - 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игроки "Тампы" все свои шайбы забросили после того, как время первого периода перевалило за экватор. Результативный отрезок вместился в три минуты 53 секунды.

Началось все на 12-й минуте игры, когда счет открыл Брэйден Пойнт. Отметим, что для него это был 10-й гол в плей-офф НХЛ. Затем отличился Ондржей Палат, а третья результативная атака "молний" была завершена дальним броском Кевина Шаттенкирка.

Во втором периоде инициативу перехватил "Даллас", который обрушил шквал атак на соперников, стремясь сравнять счет. "Звезды" смогли навязать свой хоккей соперникам и сократили разницу в счете. За пять минут до сигнала на второй перерыв Джо Павелски подставил клюшку под наброс Джона Клингберга.

На шестой минуте третьего периода подопечные Рика Боунесса и вовсе сократили счет до минимума. Александр Радулов, Джон Клингберг и Маттиас Янмарк разыграли образцовую комбинацию, которая привела к точному броску шведского форварда, впервые отличившегося в плей-офф текущего сезона. Однако развить успех "звездам" не удалось. Под конец периода они как-то сникли, и больше моментов для увеличения счета было у хоккеистов "Тампы". Однако их броскам не хватало точности, и до финальной сирены счет так и не изменился.

Третий матч финальной серии чемпионата НХЛ за Кубок Стэнли состоится в четверг, 24 сентября.-0-