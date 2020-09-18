18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Тампа" вслед за "Далласом" вышла в финал Кубка Стэнли. В решающем матче Восточной конференции "лайтнинг" обыграли "Нью-Йорк Айлендерс". Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для "островитян" шестая встреча серии началась оптимистично. Уже на четвертой минуте матча Девон Тэйвз завершил голом комбинацию, которую начали Андерс Ли и Мэтью Барзала. Но удержать это преимущество ньюйоркцы не смогли. Через две минуты отличился Виктор Хедман, сравнявший счет с передачи Никиты Кучерова.

После этого команды переключились на осторожный хоккей, стремясь минимизировать риски. Таким образом, вопрос о финалисте чемпионата НХЛ был отложен до овертайма. В итоге больше повезло хоккеистам "Тампы". Победную шайбу забросил Энтони Чирелли, которому ассистировал Михаил Сергачев.

"Тампа" выиграла серию со счётом 4:2 и вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет с "Даллас Старз". Серия матчей продлится до четырех побед одной из команд.-0-