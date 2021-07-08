"Тампа" второй год подряд стала победителем Кубка Стэнли

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Монреаль Канадиенс" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) и выиграла турнир, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч не изобиловал голевыми ситуациями и завершился с минимальным преимуществом команды из Флориды. В составе победителей единственную шайбу на 34-й минуте забросил Росс Колтон. Голкипер Андрей Василевский оформил пятый шатаут в плей-офф, отразив все броски игроков "Хабс" по ходу встречи. По итогам финальной серии ему был вручен "Конн Смайт Трофи". Обладателем данной награды признается самый ценный игрок розыгрыша плей-офф, который определяется членами ассоциации спортивных журналистов лиги.

Ранее "Тампа" выигрывала у "Монреаля" три раза со счетом 5:1, 3:1 и 6:3. "Канадиенс" брали верх над "Лайтнинг" - 1:0.

Для "Тампы" это третий Кубок Стэнли за историю клуба, который появился в 1992 году. В завершившемся сезоне "молнии" завоевали свой второй титул подряд.-0-