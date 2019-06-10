Татьяна Дроздовская выиграла серебро финала Кубка мира по парусному спорту в Марселе

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер национальной команды Беларуси по парусному спорту Татьяна Дроздовская завоевала серебряную медаль в классе яхт "Лазер-Радиал" в финале Кубка мира по парусному спорту, который прошел в Марселе (Франция), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации парусного спорта.

На высшую ступень пьедестала почета поднялась спортсменка из Литвы Виктория Андрулите. Бронзовая медаль досталась яхтсменке из Хорватии Елене Воробьевой.

Финал Кубка мира в Марселе собрал более 300 яхтсменов, которые боролись за победу в разных классах яхт.-0-