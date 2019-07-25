Татьяна Дроздовская завоевала лицензию в парусном спорте на Олимпийские игры в Токио

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущая белорусская яхтсменка Татьяна Дроздовская завоевала лицензию в парусном спорте на XXXII летние Олимпийские игры в Токио, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.

На чемпионате мира в классе судов "Лазер Радиал", который завершился в Сакаиминато (Япония), Татьяна Дроздовская после пяти квалификационных гонок пробилась в решающую стадию, где провела шесть финальных заездов. Белоруска заняла итоговое четвертое место среди претенденток на олимпийские лицензии и 40-ю позицию в общем зачете соревнований с результатом 211 баллов.

Чемпионкой мира в классе "Лазер Радиал" стала Анн-Мари Риндом из Дании (50 очков). На второе место пьедестала поднялась Мари Боумистер из Нидерландов (86 баллов). На третьей строчке итоговой таблицы расположилась британка Элисон Янг (106).

Всего в чемпионате мира приняли участие 111 спортсменок в классе лодок "Лазер-Радиал" из 49 стран, 29 из которых боролись за 10 олимпийских лицензий. Всего из 44 лицензий для участия в главных стартах четырехлетия разыграно уже 30.

Татьяна Дроздовская является чемпионкой мира 2007 года, принимала участие в пяти Олимпиадах с 2000 по 2016 годы, а лучший результат показала в 2012 году в Лондоне - 15 место.

В Белорусской федерации парусного спорта также рассчитывают на удачное выступление на мировом форуме в сентябре в классе RS:X Никиты Циркуна и Артема Джавадова, которые могут получить лицензии на Игры в Японию.-0-