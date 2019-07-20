Татьяна Холодович завоевала золото на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Татьяна Холодович завоевала золотую награду на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белоруска в своей лучшей попытке метнула копье на 66 м 10 см. Это один из лучших результатов сезона для Татьяны Холодович, которая в Минске на II Европейских играх отправила снаряд на 67 м 22 см.
Второе место в Лондоне заняла Келси-Ли Барбер из Австралии - 65 м 85 см, а бронзовым призером стала немка Кристин Хуссонг - 65 м 73 см.
В беге на 100 м с барьерами с лучшим результатом сезона в мире победила представительница Ямайки Даниэль Уильямс 12,32 сек. Белоруска Эльвира Герман заняла седьмое место - 13,02 сек.
Этап "Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике в Лондоне завершится 21 июля.-0-
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