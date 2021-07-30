Татьяна Климович заняла 1-е место в финале С олимпийской регаты по академической гребле

30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Татьяна Климович заняла первое место в финале С олимпийской регаты по академической гребле. В нем разыгрывались 13-18-е места по итогам состязаний, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговое время представительницы Беларуси - 7 мин.39,53 сек. Следом финишировали Ловиса Классон из Швеции - 7 мин. 41,07 сек. и сербка Йована Арсич - 7 мин. 43,30 сек.
Таким образом, Татьяна Климович завершила выступление на Играх в Токио на 13-й позиции итогового протокола в гонках женских одиночек. Ранее белорусский экипаж мужской двойки распашной занял в своем классе 8-е место, а двойка парная легкого веса у женщин Елена Фурман и Инна Никулина завершили соревнования мастеров академического весла на 11-й позиции.-0-