Татьяна Климович завоевала олимпийскую лицензию на квалификационной регате по академической гребле

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Татьяна Климович выиграла лицензию на Игры в Токио на олимпийской квалификационной регате по академической гребле в Люцерне (Швейцария), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Спортсменка из Добруша отличилась в гонках женских одиночек, заняв второе место. Обогнать белоруску смогла лишь гречанка Аннете Кериду, также обеспечившая себе место среди участниц Игр в столице Японии.
К сожалению, остальные белорусские экипажи, претендовавшие на поездку в Токио остались без лицензий. В гонках мужских одиночек Филипп Пауков занял четвертое место. В гонках мужских распашных четверок Николай Шарлап, Игорь Пашевич, Станислав Щербаченя и Денис Суровец показали пятый результат.
Таким образом, белорусские мастера академического весла будут представлены на Играх в Токио в гонках женских одиночек, женских двоек парных легкого веса и стартах мужских распашных безрульных двоек. 0