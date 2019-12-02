Татьяна Маркевич помогла "Динамо-Метар" победить в матче 7-го тура российской волейбольной суперлиги

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Челябинский "Динамо-Метар", которым руководит белорусский специалист Денис Матвеев, в 7-м туре российской волейбольной суперлиги победил "Динамо" из Краснодара со счетом 3:2 (25:22, 15:25, 25:19, 23:25, 15:7). Нападающая сборной Беларуси Татьяна Маркевич стала главной звездой встречи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обменявшись с хозяйками площадки победами в партиях, челябинки не избежали тай-брейка. Инициатива на решающем отрезке матча окончательно перешла к гостевой дружине. Белоруска Татьяна Маркевич записала на свой счет 23 очка, 20 из которых стали брейковыми. Это половина общекомандной статистики по этому показателю. Кроме того, уроженка Витебской области была полезна на приеме с эффективностью 42%.

Что касается еще одной представительницы Беларуси в составе челябинского клуба Анны Калиновской, то она покинула команду по семейным обстоятельствам. Об этом журналистам на послематчевой пресс-конференции сообщил наставник "Динамо-Метар" и сборной Беларуси Денис Матвеев.-0-