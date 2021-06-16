16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Татьяна Шаракова и Евгений Королек выиграли золото чемпионата Беларуси по велоспорту на шоссе в индивидуальной гонке на время, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартах женщин победительница из Витебской области завершила гонку на 25 км с итоговым результатом 33 мин. 38,9 сек. Второе место заняла минчанка Анна Терех - 34 мин. 24,8 сек. Бронзу выиграла еще одна представительница Витебской области Анастасия Киптикова - 35 мин. 18,7 сек. К слову, все три спортсменки защищают цвета велосипедного клуба "Минск".
У мужчин велосипедисту из Гродненской области победу на 25 км дистанции принес результат 30 мин. 24,9 сек. Станислав Божков из Витебской области занял второе место - 30 мин. 35,8 сек. Спортсмен из Брестской области Денис Мазур выиграл бронзу - 30 мин. 38,8 сек.-0-