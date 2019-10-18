Татьяна Шаракова выиграла бронзу ЧЕ по велоспорту на треке

Татьяна Шаракова (справа). Фото Белорусской федерации велосипедного спорта
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Татьяна Шаракова стала бронзовым призером чемпионата Европы по велоспорту на треке в дисциплине омниум, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.
Шаракова набрала по ходу состязаний 112 очков. У серебряной медалистки континентального форума, британки Лауры Кенни, 114 пунктов. Победу праздновала представительница Нидерландов Кирстен Вильд - 116 баллов.
Завершится чемпионат Европы по велоспорту на треке 20 октября.-0-