Татьяна Шаракова выиграла групповую гонку на чемпионате Беларуси по велоспорту на шоссе

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница команды Витебской области Татьяна Шаракова выиграла групповую гонку на 114 км среди женщин на чемпионате Беларуси по велоспорту на шоссе, который сегодня завершается в Гомельской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победу опытной спортсменке принес финишный спурт, благодаря которому она опередила Анастасию Колесову из дружины Могилевской области. Помимо серебра в стартах взрослых спортсменок она выиграла награду высшей пробы в стартах девушек до 23 лет. Замкнула тройку сильнейших минчанка Анна Терех.

Отметим, что для Татьяны Шараковой это не первая победа на данных состязаниях. Ранее спортсменка из Витебской области первенствовала в гонках с раздельным стартом.

Завершит сегодня программу чемпионата Беларуси по велоспорту на шоссе мужская групповая гонка.-0-