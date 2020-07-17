17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Татьяна Шаракова выиграла групповую гонку на этапе Кубка Беларуси по велоспорту на шоссе, который проводится в рамках открытого чемпионата Гродненской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсменка из команды Витебской области быстрее соперниц преодолела дистанцию в 70 км. Серебро завоевала Анна Терех из Минска. Третье место заняла представительница Гомельской области Анна Савенко.

Для Татьяны Шараковой это вторая награда высшей пробы на этих состязаниях. Вчера ей не было равных в гонке с раздельным стартом на 15 км. Минчанка Анна Терех во вчерашней "разделке" также выиграла серебро.

Определены победители гонок с раздельным стартом на этапе Кубка Беларуси по велоспорту на шоссе В "разделке" у женщин, которые преодолевали 15 км, не было равных опытной Татьяне Шараковой из Витебской области. В гонках мужчин на аналогичной дистанции вне конкуренции был Михаил Шеметов (Гродненская область).

Сегодня станут известны победители и призеры групповой гонки на 105 км у мужчин. Напомним, что в "разделке" у мужчин первенствовал велогонщик из Гродненской области Михаил Шеметов. Еще один представитель региона - Евгений Королек - стал серебряным призером, а брестчанин Евгений Соболь выиграл бронзу.

Этап Кубка Беларуси в рамках открытого чемпионата Гродненской области завершится в областном центре 18 июля. В программе соревнований - индивидуальные гонки с раздельного старта, групповые гонки с общего старта и кольцевые гонки-критериум. Финальный этап состязаний пройдет в Гродно осенью 2020 года.-0-