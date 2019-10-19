Татьяна Шаракова выиграла серебро в гонке по очкам ЧЕ по велоспорту на треке

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за бронзой в омниуме, белоруска Татьяна Шаракова выиграла серебро в гонке по очкам на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Нидерландах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Татьяна Шаракова, лидировавшая по ходу гонки, в итоге набрала 44 очка. На два больше у ставшей чемпионкой итальянки Марии Конфалоньери. Бронза у украинки Анны Соловей (38 пунктов).

В индивидуальном преследовании у мужчин золото выиграл француз Доменик Вайнштейн, у немца Феликса Гросса – серебро. Его соотечественник Штефан Биссеггер занял 3-е место. Белорусы Михаил Шеметов и Евгений Ахраменко завершили старты на 5-й и 14-й строках итогового протокола соответственно.

Ранее, россиянка Анастасия Войнова завоевала второе золото на чемпионате Европы по велотреку выиграв оба финальных заезда у украинской спортсменки Елены Стариковой. Бронзу завоевала немецкая гонщица Леа Софи Фридрих. Белорусски в данном виде программы не выступали.

В мужском спринте золото завоевал представитель Нидерландов Джеффри Хогланд, победивший в двух финальных гонках своего соотечественника Харри Лаврейсена. Бронза досталась поляку Матеушу Рудыку. Белорус Артем Зайцев занял 22-е место.

В женской индивидуальной гонке победу одержала представительница Германии Франциска Брауссе, второе место заняла ее соотечественница Лиза Бреннауэр. Бронза — у британки Кейти Арчибальд. Белоруска Инна Савенко – 11-я.

Титул чемпиона Европы в омниуме завоевал француз Бенджамин Тома (173), серебряную медаль выиграл представитель сборной Дании Лассе Норман Хансен (162), бронзовым призером стал британский спортсмен Оливер Вуд (149). Белорус Роман Тишков – 10-й (78).