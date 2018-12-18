Теему Пулккинен готов помочь хоккеистам минского "Динамо" в игре с рижанами

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финский форвард минского "Динамо" Теему Пулккинен готов помочь команде в сегодняшней домашней встрече чемпионата КХЛ с рижскими динамовцами. В последний раз финн играл в официальном матче 6 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "зубров".

Теему Пулккинен провел в составе минской дружины 25 игр, забросив 8 шайб и сделав столько же результативных передач. Под вопросом участие в динамовском дерби приболевшего нападающего минчан Дмитрия Буйницкого, который в семи последних играх четырежды поражал ворота соперников. Не будет на льду "Минск-Арены" защитника Даниила Бокуна и форварда Дениса Казионова, которые командированы в динамовский фарм-клуб - солигорский "Шахтер".

В прошлые годы минское и рижское "Динамо" встречались между собой 36 раз: минчане одержали 19 побед, рижане - 17. Прямая трансляция сегодняшней встречи начнется в 19.25 на телеканале "Беларусь 5".

Минское "Динамо" занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 22 очка в 37 встречах. Рижские динамовцы находятся на 9-й позиции, имея 34 зачетных балла. В плей-офф по итогам регулярного сезона попадут 8 лучших команд. Сейчас первую восьмерку "запада" замыкает подмосковный "Витязь", у которого 37 очков после 38 игр. Впереди московский ЦСКА - 66 очков, на второй строке питерский СКА - 59, замыкает тройку лидеров финский "Йокерит", набравший 53 балла.

Турнирную таблицу Восточной конференции возглавляет "Автомобилист" из Екатеринбурга - 63 очка. В лидирующую тройку также входят казанский "Ак Барс" (61 балл) и омский "Авангард" (55).-0-