Технический комитет FIS утвердил календарь Кубка мира по лыжным гонкам

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технический комитет Международной федерации лыжного спорта (FIS) утвердил календарь Кубка мира по лыжным гонкам и горнолыжному спорту сезона 2020/2021. Такая информация содержится на официальном сайте FIS, сообщает БЕЛТА.

Согласно календарю сезона, первый этап Кубка мира пройдет в финском городе Рука с 27 по 29 ноября, а финал - в Пекине 19-21 марта 2021 года.

Многодневка "Тур де Ски" состоится с 1 по 10 января 2021 года в швейцарском Фаль Мюстайре, а также итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме. Чемпионат мира по лыжным гонкам планируется в немецком Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта.-0-