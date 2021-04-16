Тельма Монтейро из Португалии выиграла золото домашнего ЧЕ по дзюдо

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тельма Монтейро (57 кг) из Португалии выиграла золото чемпионата Европы по дзюдо, который стартовал в Лиссабоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале бронзовая медалистка Игр-2016 лишь в дополнительное время смогла одолеть соперницу из Словении Кайю Кайзер, проведя эффектный бросок на оценку "иппон". Бронзовые медали в данной весовой категории выиграли Сара Леони Цисику из Франции и Нора Гьякова из Косово.

В стартах женщин в весе 49 кг выиграла косоварка Дистрия Красники, нанесшая поражение в решающей схватке фавориту соревнований украинке Дарье Белодед, на сей раз не сумевшей подняться выше второго места. Бронза на счету Мелани Клеман из Франции и россиянки Сабины Гилязовой.

Категория 52 кг стала счастливой для француженки Амандин Бушар, которая в финале победила итальянку Одетте Джуффрида. Бронзовые награды разделили Гефен Примо из Израиля и венгерка Река Пупп.-0-