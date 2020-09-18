Теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Риме

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (14-й номер мирового рейтинга) вышла в четвертьфинал турнира категории Premier 5 в Риме с призовым фондом 1,7 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/8 финала белоруске противостояла российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 74-е место в рейтинге WTA. В начале игры Виктория Азаренко вела 3:1, но затем соперница не только догнала ее, но и вышла вперед - 4:3. Потом дело дошло до тай-брейка - 6:6, в начале которого россиянка получила травму и не смогла продолжить игру.

До этого Виктория Азаренко победила двух представительниц США - Винус Уильямс (70) - 7:6, 6:2 и пятую ракетку планеты Софию Кенин - 6:0, 6:0.

В поединке за выход в полуфинал соперницей Виктории Азаренко будет испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (17).

Турнир в итальянской столице завершится 20 сентября.-0-