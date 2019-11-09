Теннисистки Австралии и Франции играют вничью в финале Кубка Федераций

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После первого дня финального матча розыгрыша Кубка Федераций между теннисистками Австралии и Франции в Перте счет ничейный - 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом одиночном поединке французская теннисистка Кристина Младенович (40-й номер рейтинга WTA) уверенно обыграла австралийку Айлу Томлянович (51) - 6:1, 6:1. Затем лидер хозяек первая ракетка планеты Эшли Барти сравняла результат, не отдав ни одного гейма Каролин Гарсии (45) - 6:0, 6:0.

В заключительный день финала главного командного турнира 10 ноября состоятся еще два одиночных матча: Эшли Барти - Кристина Младенович, Айла Томлянович - Каролин Гарсия. На парную встречу у австралиек заявлены Эшли Барти и Саманта Стосур, у соперниц - Кристина Младенович и Каролин Гарсия. Во второй день соревнований капитаны команд Алисия Молик и Жюльен Беннето могут произвести замены.

Сборная Беларуси в четвертьфинале Fed Cup-2019 переиграла на выезде команду Германии (4:0), а в полуфинале также в гостях уступила в упорной борьбе австралийкам (2:3).-0-