Теннисистки Беларуси сыграют с бельгийками в Кубке Билли Джин Кинг

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Праге стартует финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации) с участием 12 лучших женских теннисных сборных планеты, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские теннисистки в первом матче предварительной группы В встретятся сегодня с командой Бельгии (начало игры в 12.30, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Во втором матче 4 ноября белоруски сыграют со сборной Австралии. Бельгийки и австралийки встретятся между собой 2 ноября. Победитель этого квартета в полуфинале будет соперничать с лучшей командой группы D, в которой выступят теннисистки Чехии, Бельгии и Швейцарии.

Капитан сборной Беларуси Татьяна Пучек на турнире в чешской столице рассчитывает на Александру Саснович, Юлию Готовко, Ирину Шиманович и Лидию Морозову. По разным причинам белорусской команде не смогут помочь вторая ракетка мира Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Ольга Говорцова.

Сегодня матчи первого тура состоятся в остальных квартетах:

А - Франция - Канада.

С - Словакия - Испания.

D - Чехия - Германия.

Кубок Билли Джин Кинг - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. До сентября 2020 года состязания проводились под названием Кубок Федерации, но затем были переименованы в честь легендарной американской теннисистки.

Сборная Беларуси играет в этом турнире с 1994 года. Высшим достижением белорусских теннисисток является выход в финал 2017 года, где они в упорнейшей борьбе уступили в Минске американкам со счетом 2:3. Сборная США 18 раз становилась чемпионом, у команды Чехии 11 титулов, австралийки побеждали 7 раз. В решающем матче 2019 года француженки обыграли австралиек с результатом 3:2. В прошлом сезоне турнир не проводился в связи с пандемией COVID-19.-0-