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07 февраля 2020, 09:14

Теннисистки Беларуси сыграют с командой Нидерландов в матче Кубка Федерации

Александра Саснович. Фото из архива
Александра Саснович. Фото из архива

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гааге сегодня стартует матч квалификации Кубка Федерации между теннисистками сборных Беларуси и Нидерландов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первый день состязаний состоятся два одиночных поединка. Первыми в 16.00 (по минскому времени) на грунтовый корт Sportcampus Zuiderpark выйдут Александра Саснович и Кики Бертенс. Вслед за ними сыграют Арина Соболенко и Аранча Рус.

Завтра пройдут еще два одиночных поединка: Арина Соболенко - Кики Бертенс, Александра Саснович - Аранча Рус. Потом состоится парная встреча, в которой белорусский дуэт Ольга Говорцова / Лидия Морозова встретится с тандемом хозяек Деми Схюрс / Лесли Керхов.

По регламенту турнира, во второй день соревнований капитаны команд Татьяна Пучек и Пол Хархайс могут произвести замены.

Ранее сборные Беларуси и Нидерландов встречались в розыгрыше Кубка Федерации четыре раза - голландки одержали три виктории, белоруски - одну. В мировом командном рейтинге женская сборная Беларуси занимает 5-е место, сборная Нидерландов находится на 19-й позиции.

В других матчах сыграют: Испания - Япония, Швейцария - Канада, Румыния - Россия, Бразилия - Германия, Словакия - Великобритания, Бельгия - Казахстан, США - Латвия.

Победители квалификационных встреч выйдут в финальный этап Кубка Федерации, который пройдет с 9 по 14 апреля Будапеште. Без отбора в венгерской столице выступят теннисистки сборных Венгрии, Австралии, Чехии и Франции.-0-

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