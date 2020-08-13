Теннисистки Морозова и Сизикова проиграли в 1/4 финала парного разряда

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и россиянка Яна Сизикова не смогли пробиться в полуфинальную стадию парного разряда турнира в Праге с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинальном матче белорусско-российский дуэт за час уступил румынскому тандему Моника Никулеску / Йоана Ралука Олару - 2:6, 1:6.

В одиночном разряде уже известны две пары четвертьфиналисток - бельгийская теннисистка Элизе Мертенс (23-й номер мирового рейтинга) сыграет с канадкой Эжени Бушар (330), а чешка Кристина Плишкова (69) будет соперничать с румынкой Аной Богдан (92).

На турнире в американском Лексингтоне также известны две четвертьфинальные пары. Американка Кори Гауфф (53), победившая белоруску Арину Соболенко (11), встретится с тунисской теннисисткой Унс Джабир (39), одолевшей Ольгу Говорцову (135). Чешка Мария Боузкова (48) сыграет с американкой Дженнифер Брэди (49).

Соревнования в Лексингтоне и чешской столице завершатся в воскресенье, 16 августа.-0-