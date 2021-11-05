Теннисистки России стали первыми финалистками Кубка Билли Джин Кинг

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские теннисистки первыми пробились в финал розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг, который проходит в Праге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом полуфинальном матче россиянки в упорной борьбе одолели сборную США с результатом 2:1. На групповом этапе россиянки играли в группе А, где победили команды Франции (2:1) и Канады (3:0), а в группе С американки взяли верх над испанками (2:1) и проиграли словачкам (1:2).

Соперник российской команды по решающему матчу определится сегодня поздно вечером после второго полуфинала, в котором швейцарские теннисистки встретятся с финалистом прошлого турнира сборной Австралии. Сборная Швейцарии стала лучшей в предварительной группе D, обыграв соперниц из Чехии (2:1) и Германии (3:0). Австралийки заняли первое место в группе В, выиграв у бельгиек и белорусок с одинаковым результатом 2:1. Белорусская команда с таким же счетом уступила еще сборной Бельгии и в итоге оказалась на третьей позиции.

Победители полуфинальных встреч завтра на хардовом корте пражской "О2 Арены" проведут решающий матч за главный приз.

Кубок Билли Джин Кинг - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. До сентября 2020 года состязания проводились под названием Кубок Федерации, но затем были переименованы в честь легендарной американской теннисистки.

Сборная Беларуси играет в этом турнире с 1994 года. Высшим достижением белорусских теннисисток является выход в финал 2017 года, где они в упорнейшей борьбе уступили в Минске американкам со счетом 2:3. Сборная США 18 раз становилась чемпионом, у команды Чехии 11 титулов, австралийки побеждали 7 раз. В решающем матче 2019 года француженки обыграли австралиек с результатом 3:2. В прошлом сезоне турнир не проводился в связи с пандемией COVID-19.-0-