Теннисистки Швейцарии вышли в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Швейцарии стали последними участницами полуфинальной стадии розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг, который проходит в Праге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном матче предварительного этапа швейцарки переиграли команду Чехии 2:1 и стали первыми в группе D. В стартовом туре обе команды победили теннисисток Германии: чешки со счетом 2:1, швейцарки - 3:0.

В матче за выход в финал швейцарские теннисистки встретятся со сборной Австралии, которая заняла первое место в группе В. Австралийки выиграли у бельгиек и белорусок с одинаковым результатом 2:1. Белорусская команда с таким же счетом уступила сборной Бельгии и в итоге оказалась на третьей позиции.

В другой полуфинальной встрече победители группы А россиянки сегодня будут соперничать с действующим чемпионом сборной США, которая стала лучшей в группе С.

Победители полуфинальных встреч завтра на хардовом корте пражской "О2 Арены" проведут решающий матч за главный приз.

Кубок Билли Джин Кинг - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. До сентября 2020 года состязания проводились под названием Кубок Федерации, но затем были переименованы в честь легендарной американской теннисистки.

Сборная Беларуси играет в этом турнире с 1994 года. Высшим достижением белорусских теннисисток является выход в финал 2017 года, где они в упорнейшей борьбе уступили в Минске американкам со счетом 2:3. Сборная США 18 раз становилась чемпионом, у команды Чехии 11 титулов, австралийки побеждали 7 раз. В решающем матче 2019 года француженки обыграли австралиек с результатом 3:2. В прошлом сезоне турнир не проводился в связи с пандемией COVID-19.-0-