Теннисисты Аргентины, Казахстана и Франции победили в первом туре финала Кубка Дэвиса

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мадриде сегодня продолжились матчи группового этапа финальной части 108-го розыгрыша Кубка Дэвиса, который в этом сезоне проводится в новом формате, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречи первого тура сегодня состоялись в трех группах. В группе А финалисты прошлого турнира теннисисты Франции взяли верх над командой Японии со счетом 2:1. Здесь также сыграет сборная Сербии.

В группе С команда Казахстана с таким же результатом одолела голландцев. В этой группе выступят еще теннисисты Великобритании.

В группе Е сборная Аргентины была сильнее чилийцев - 3:0. Здесь также выступит команда Германии.

Позже в других группах состоятся встречи второго тура. В группе В россияне, разгромившие на старте действующих обладателей Кубка Дэвиса хорватов (3:0), сыграют с испанцами.

В группе D колумбийцы, уступившие накануне бельгийцам (1:2), встретятся с австралийскими теннисистами.

Канадцы, победившие на старте соревнований в группе F итальянцев (2:1), будут соперничать с командой США.

С этого года самый почетный трофей среди мужских теннисных сборных разыгрывают 18 команд, разделенных на предварительном этапе на шесть групп. После завершения группового этапа шесть победителей и две лучшие команды из занявших вторые места выйдут в четвертьфинал. Обладатель Кубка Дэвиса-2019 определится в испанской столице 24 ноября.

Самой титулованной командой в Кубке Дэвиса является сборная США, у которой 32 трофея. В финале прошлого года теннисисты Хорватии со счетом 3:1 обыграли французов.-0-