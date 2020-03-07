Теннисисты Австралии и Казахстана вышли в финал Кубка Дэвиса

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисисты сборных Австралии и Казахстана стали очередными финалистами розыгрыша Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В квалификационном матче с командой Бразилии в Аделаиде австралийцы выиграли с результатом 3:1. Казахстанские теннисисты в Нур-Султане с таким же счетом взяли верх над гостями из Нидерландов.

Ранее в финальную стадию Кубка Дэвиса вышли теннисисты Эквадора, разгромившие на выезде сборную Японии - 3:0.

Позже завершатся остальные матчи квалификации. Сборная Беларуси сегодня в немецком Дюссельдорфе продолжит встречу с командой Германии. После первого игрового дня счет здесь равный - 1:1.

В других играх положение дел таково: Италия - Республика Корея - 2:0, Австрия - Италия - 1:1, Хорватия - Индия - 2:0, Венгрия - Бельгия - 1:1, Словакия - Чехия - 0:2, Швеция - Чили - 1:1, США - Узбекистан - 2:0, Колумбия - Аргентина - 1:1.

Без участия в квалификационных матчах в финале командного чемпионата планеты сыграют теннисисты Испании, Великобритании, Канады, Франции, Сербии и России. Финальный этап Кубка Дэвиса состоится 23-29 ноября в Мадриде.-0-